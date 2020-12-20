مليشيا «ربع الله» وراء استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بصواريخ الكاتيوشا

كشفت مصادر خاصة لـ«الدستور» عن أن أصابع الاتهام تشير إلى أن فصيل ميليشياوي تابع لإيران يدعي "ربع الله" وراء استهداف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العراق بصواريخ الكاتيوشا.فيما قال بيان للخلية الأمنية العراقية، إن جهات أسمتها "الخارجة عن القانون" شنت هجوما بـ6 صواريخ كاتيوشا سقطوا في مجمع القادسية السكني القريب من السفارة الأمريكية وسط بغداد، وألحقت أضرارا بعدد من المباني السكنية و4 سيارات.وأوضحت المصادر أن الصواريخ أطلقت من حي الزعفرانية جنوب بغداد، والذي تنشط فيه مليشيات موالية لإيران.يذكر أن العراق شهد هدوءا في الشهرين الماضين ولم تتعرض السفارة الأمريكية لأي هجوم فيما اعتبر هدنة غير معلنة.