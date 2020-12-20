الصحة: البدء في التطعيم بلقاح كورونا الصيني خلال أيام

قالت نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الوزارة سوف تنتهي قريبًا من إطلاق موقع الكتروني خاص بتسجيل المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد: "خلال أيام سنقوم بالبدء في إعطاء المواطنين لقاح فيروس كورونا".









وأكدت أن السلالات الجديدة التي ظهرت لفيروس كورونا، هي عبارة عن تحور لفيروس كورونا ليس أكثر، وجميع اللقاحات تراعي تحور الفيروس علي مرور الوقت.









وتابعت: "ظهور السلالات الجديدة لم تفاجئنا لأننا نتوقعها، فالسلالات الجديدة لا تختلف في الأعراض عن فيروس كورونا الأساسي، والاختلاف فقط يكون في التركيب الجيني، فهي لا تحتاج إلى بروتوكولات علاج جديدة عن التي تم وضعها في شهر نوفمبر الماضي".







