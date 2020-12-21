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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أكثر انتشارًا.. كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
السلالة الأولى
السلالة الأولى
إسلام جمال
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كشفت العديد من الدول عن تدابير وقائية التي ستتخذها بعد تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا أشد فتكًا من السلالة الأولى.

ووفقًا لما ذكره موقع ديلى ميل البريطاني، فقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة، وباتت بريطانيا البؤرة الجديدة لتفشي الفيروس المميت في الموجة الجديدة من الجائحة التي تجتاح العالم منذ أواخر العام الماشي.

فى التقرير التالي نستعرض كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا الذى حذر منها وزير الصحة البريطاني.

أكثر انتشارًا من السلالة الأولى
أكدت الصحة العالمية بأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أسرع انتشارًا من السلالة الأولى، حيث إنها تعيش فى الكثير من البيئات المختلفة.

وأوضح الأطباء أنه لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات.

أعراض السلالة الجديدة لكورونا
أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية الأعراض الرئيسة لسلالة فيروس كورونا التى تتشابه مع السلالة الأولى بشكل كبير.

سعال جديد ومستمر، حيث تسعل كثيرًا لأكثر من ساعة، أو تصاب بثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

الحمى، حيث تكون درجة حرارتك أعلى من 37.8 درجة مئوية.

فقدان حاسة الشم أو التذوق، يُعرف هذا أيضًا بفقدان حاسة الشم.

وقالت المنظمة، قد يستغرق ظهور الأعراض نحو 5 أو 6 أيام من إصابة شخص بالفيروس، لكن في بعض الحالات قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين، قد يكون بعض الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا بدون أعراض، وهذا يعني أنهم لا يظهرون أيًا من الأعراض الرئيسية.

وأوضح الأطباء أن الفيروس يتطور بشكل مختلف لدى الأشخاص وهناك أعراض أخرى تظهر على الأشخاص مثل تساقط الشعر، موضحا الحالة المعروفة باسم تساقط الشعر الكربي.
أكثر انتشارًا.. كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة
أكثر انتشارًا.. كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة
أكثر انتشارًا.. كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة
أكثر انتشارًا.. كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة

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