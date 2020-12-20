الباز مهنئًا «بيج رامي»: لازم نفرح بإنجازات أبنائنا في كل المجالات

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ممدوح السبيعي "بيج رامي" بعد حصوله على بطولة "مستر أوليمبيا" لكمال الأجسام.













وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن ممدوح السبيعي هو ابن كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن والدته سيدة عظيمة، علقت على خبر فوزه بالبطولة قائلة: "ربنا رضاك عشان عملك الطيب، وهذه هي الست المصرية العظيمة الطيبة".













وأضاف أن فوز ممدوح ببطولة "مستر أوليمبيا" هي قصة نجاح جديدة على الأرض، متابعا: "للأسف في ناس في مصر متخصصين في إفساد الفرحة، وتحدثوا عن أن البطولة غير معترف بها.. يا جماعة محتاجين نفرح بابننا وبالانجازات المصرية في كل المجالات".