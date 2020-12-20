محمد رياض يقدم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح في مصر، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم المسرح، على رأسهم سميحة أيوب وسيد رجب ومحمد أبوداوود وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.وبدأ الحفل بلوحة فنية مسرحية من إخراج المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، وبطولة عدد من شباب الفنانين، وحملت رسالة فنية مهمة، وهي تعريف بتاريخ الفن والمسرح المصري.وصعد بعد ذلك الفنان محمد رياض لتقديم حفل الافتتاح وقال في البداية: "سعيد بتقديمي حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان المسرح القومي وافتخر دائما بانتمائي للمسرح".وتقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح.