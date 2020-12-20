«العناني» يطلع الدبلوماسيين عن الوضع السياحى بمصر

ألقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، محاضرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، لعدد من الدبلوماسيين المصريين لاطلاعهم على وضع الحركة السياحية، وجهود الدولة في الحفاظ على تراثها الحضاري.واستعرض وزير السياحة والآثار خلال المحاضرة آخر الاكتشافات وافتتاحات المتاحف والمشروعات الأثرية الجديدة في مصر خلال السنة الماضية، فضلا عن المعارض الأثرية الخارجية بما يسهم في مزيد من الترويج السياحي لمصر.هذا بالاضافة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، وتخطي أزمة جائحة فيروس كورونا وفي نفس الوقت دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل إجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار.