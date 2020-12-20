رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العناني» يطلع الدبلوماسيين عن الوضع السياحى بمصر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:07 م
العناني
العناني
رامى حسين
طباعة
ألقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، محاضرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، لعدد من الدبلوماسيين المصريين لاطلاعهم على وضع الحركة السياحية، وجهود الدولة في الحفاظ على تراثها الحضاري.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال المحاضرة آخر الاكتشافات وافتتاحات المتاحف والمشروعات الأثرية الجديدة في مصر خلال السنة الماضية، فضلا عن المعارض الأثرية الخارجية بما يسهم في مزيد من الترويج السياحي لمصر.

هذا بالاضافة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، وتخطي أزمة جائحة فيروس كورونا وفي نفس الوقت دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل إجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار.

موضوعات متعلقة

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

توجيه من الحكومة بالتيسير على المواطنين الذين سيتلقون تطعيم كورونا

الحكومة تشكّل غرفة عمليات لمتابعة خطة توزيع لقاح كورونا

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

الصور

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس شركة الكهرباء يتفقدان محطة غرب بـ25 مليار جنيه

image description

إخلاء عقارين تهدما خلال الحفر بحثا عن الآثار في دمياط

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

الباز مهنئًا «بيج رامي»: لازم نفرح بإنجازات أبنائنا في كل المجالات

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعى 2020.. إليك التفاصيل

إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروس بعد 42 يومًا من الاعتقال

اكتشاف 100 مقبرة عمرها 2200 عام وسط الصين

أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع بالسعودية في مشهد غير مألوف

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

الثقافة تنعى الدكتور رضا غالب: له بصمة كبيرة في النقد المسرحي

موعد معرض الكتاب 2021.. وحقيقة تأجيله

الثلاثاء.. افتتاح معرض «الحياة بذاتها» لـ رشا سليمان بقاعة الباب

«جرائم العرض».. ندوة بمكتبة مصر الجديدة الثلاثاء