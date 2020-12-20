بعد استهدافها.. إطلاق صافرات الإنذار من داخل السفارة الأمريكية بالعراق

انطلقت صافرات الإنذار من داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعراق، اليوم الأحد، بعد إطلاق 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة.وأفادت قناة العربية، بأنه تم سماع إطلاق نظام مضاد للصواريخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد.فيما أشارت مصادر القناة إلى أن 3 صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء ببغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية.وكان تم استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية، في محافظة ذي قار جنوب العراق.