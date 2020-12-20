بعد استهدافها.. إطلاق صافرات الإنذار من داخل السفارة الأمريكية بالعراق
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:04 م
آية حسنيطباعة
انطلقت صافرات الإنذار من داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعراق، اليوم الأحد، بعد إطلاق 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة.
وأفادت قناة العربية، بأنه تم سماع إطلاق نظام مضاد للصواريخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد.
فيما أشارت مصادر القناة إلى أن 3 صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء ببغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية.
وكان تم استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية، في محافظة ذي قار جنوب العراق.
وأفادت قناة العربية، بأنه تم سماع إطلاق نظام مضاد للصواريخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد.
فيما أشارت مصادر القناة إلى أن 3 صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء ببغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية.
وكان تم استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية، في محافظة ذي قار جنوب العراق.