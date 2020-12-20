تحويل 5400 فدان من الري بالغمر للحديث بالأراضي القديمة

قال سميح عبدالسميع، مدير مديرية الزراعة بدمياط، إنه تم تحويل 4687 فدانًا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، وذلك على نفقة المزارعين بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض، وترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لإلغاء المساقي والحدود.أضاف: أن بعض المزارعين تقدموا بطلبات للتحول للري الحديث بديلًا عن الغمر لحوالي 723 فدانًا، وتم رفع الإحداثيات لهذه المساحات وإرسالها إلى وحدة تطوير الري الحقلي بالوزارة لعمل تصميمات التنفيذ وبالتالي يكون إجمالي مساحات الرى الحديث بالمحافظة 5410 أفدنة.