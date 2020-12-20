«العربية»: لا ضحايا في حادث استهداف السفارة الأمريكية بالعراق

أفادت فضائية العربية بأن حادث استهداف السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا بشرية حتى الآن.وسقطت 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وفقا لقناة العربية.وكانت ميليشيا "سرية قاصم الجبارين" المدعومة من إيران في العراق، أعلنت في بيانها مساء الأحد، استهداف رتل تابع للقوات الأمريكية، في محافظة ذي قار، جنوب البلاد.وجاء في البيان المقتضب، أن الميليشيا ضربت شاحنة تابعة لرتل دعم لوجستي للقوات الأمريكية على الطريق الدولي في الناصرية.