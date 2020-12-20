«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟

ممثل بارع.. «الشرير الكوميدي»

«شيك وأنيق»

«بيحافظ على صحته»

«شرس فى تصريحاته»

«أب سبور»

حالة من الجدل أثارها الفنان محمود حميدة بسبب تصريحاته الأخيرة التي كانت كفيلة بـن يتصدر التريند، حيث يتمتع بشخصية فريدة جعلته «كراش الفتيات».وفي هذا التقرير نرصد أسباب حب الفتيات لمحمود حميدة:يعتبر من الفنانين الذين يتمتعون بكاريزما، فبعيدًا عن تصريحاتة الجريئة فهو ممثل بارع، لديه كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية العالقة في الأذهان، ويتميز بأنه قادر على لعب كل ألوان التمثيل.يتميز الفنان محمود حميدة بالشياكة والأناقة، من خلال إختيار ملابسه، فهو يرتي دائما جاكيت على «هاي كول» بالإضافة إلى الجلباب الصعيدي.من المعروف عن الفنان محمود حميدة، المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، فموخرًا كان في رحلة إلى سيوة من أجل الاستشفاء بالرمال الساخنة.«أنا أول واحد في مصر والعالم العربي ياخد فلوس في التوك شو، أبويا ماعلمنيش ببلاش عشان أجي أتكلم معاكي كده وماخدش فلوس».. من التصريحات التي أثار بها الجدل، خلال برنامج «أنا وأنا» مع وفاء الكيلاني.«لو ابني عاوز يتجوز رقاصة هقوله أنا مالي دي حياتك أنت».. من التصريحات التي قالها خلال ببرنامج «أنا وأنا».