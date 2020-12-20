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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:59 م
محمود حميدة
محمود حميدة
إسلام جمال
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حالة من الجدل أثارها الفنان محمود حميدة بسبب تصريحاته الأخيرة التي كانت كفيلة بـن يتصدر التريند، حيث يتمتع بشخصية فريدة جعلته «كراش الفتيات».

وفي هذا التقرير نرصد أسباب حب الفتيات لمحمود حميدة:

ممثل بارع.. «الشرير الكوميدي»
يعتبر من الفنانين الذين يتمتعون بكاريزما، فبعيدًا عن تصريحاتة الجريئة فهو ممثل بارع، لديه كثير من الأعمال الدرامية والسينمائية العالقة في الأذهان، ويتميز بأنه قادر على لعب كل ألوان التمثيل.

«شيك وأنيق»
يتميز الفنان محمود حميدة بالشياكة والأناقة، من خلال إختيار ملابسه، فهو يرتي دائما جاكيت على «هاي كول» بالإضافة إلى الجلباب الصعيدي.

«بيحافظ على صحته»
من المعروف عن الفنان محمود حميدة، المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، فموخرًا كان في رحلة إلى سيوة من أجل الاستشفاء بالرمال الساخنة.

«شرس فى تصريحاته»
«أنا أول واحد في مصر والعالم العربي ياخد فلوس في التوك شو، أبويا ماعلمنيش ببلاش عشان أجي أتكلم معاكي كده وماخدش فلوس».. من التصريحات التي أثار بها الجدل، خلال برنامج «أنا وأنا» مع وفاء الكيلاني.

«أب سبور»
«لو ابني عاوز يتجوز رقاصة هقوله أنا مالي دي حياتك أنت».. من التصريحات التي قالها خلال ببرنامج «أنا وأنا».
«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟
«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟
«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟
«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟
«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟
«الكراش».. ليه البنات بتحب محمود حميدة؟

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