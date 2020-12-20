148 سيدة تحت قبة «النواب» لأول مرة فى الحياة السياسية المصرية

سولاف درويش: النساء أصبحن عنصرًا أساسيًا فى التنمية بفضل الرئيس

عبلة الهوارى: التعديلات الدستورية منحتنا الفرصة للمشاركة فى بناء الوطن

شادية خضير: أولوياتنا تشريعات مواجهة العنف

فريدة الشوباشى: الرئيس رد اعتبار «الست المصرية»

إيفلين متى:نحن قادرات على التفكير والإبداع

إنجاز كبير حققته المرأة المصرية بعد نجاح ١٤٨ سيدة فى الحصول على مقاعد بمجلس النواب المقبل، من بينهن ١٤٢ سيدة ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، و٦ بمقاعد الفردى، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قائمة المعينين بالمجلس. ويعد حضور المرأة فى برلمان ٢٠٢١ هو الأكبر تاريخيًا، إذ إن مجلس نواب ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ ضم ١١ سيدة فقط، منهن ٧ منتخبات و٤ معينات، وضم برلمان ٢٠٠٥ - ٢٠١٠، ١٤ سيدة، ٩ منهن منتخبات و٥ معينات، وضم برلمان ٢٠١٠- ٢٠١١، ٦٥ سيدة، بواقع ٦٤ منتخبة وواحدة معينة، وفى برلمان ٢٠١١- ٢٠١٢ حصدت المرأة ٩ مقاعد، منهن ٧ منتخبات و٢ امرأة معينة، وفى برلمان ٢٠١٦- ٢٠٢١ كان إجمالى عدد مقاعد المرأة ٨٩ مقعدًا. «الدستور» حاورت عددًا من عضوات مجلس النواب الجديد بشأن أجنداتهن تحت القبة، وأولوياتهن التشريعية فى المجلس الجديد، التى تمحورت حول مناهضة العنف ضد المرأة والطفل.قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب الفائزة ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، إن النسبة التى حصلت عليها المرأة فى انتخابات برلمان ٢٠٢١ غير مسبوقة، ويعود الفضل فيها إلى الرئيس السيسى الذى حققت المرأة المصرية فى عهده الكثير من الإنجازات.وأضافت «درويش» أن مشاركة المرأة فى المجتمع زادت فى عهد الرئيس السيسى، وأصبحت شريكًا أساسيًا للرجل فى التنمية وكذلك فى عملية اتخاذ القرار، وأقوى دليل على ذلك زيادة عدد مقاعدها فى برلمان ٢٠٢١، وجاء ذلك متماشيًا مع التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرها مجلس النواب وجرى استفتاء الشعب المصرى عليها.وأكدت أن السيدات الفائزات ينتمين إلى عدد كبير من الأحزاب، منوهة بأن زيادة نسبة المرأة فى البرلمان هى انعكاس لثقافة المجتمع المصرى الذى أصبح يؤمن بالمرأة وقدراتها على اختراق أى ملف وإضافة جديد فيه، أو تولى منصب قيادى رفيع، مشيرة إلى أن الخطة التى وضعها الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتمكين المرأة حققت نجاحًا كبيرًا، وأكبر دليل على ذلك نسبة وجود المرأة فى الحكومة الحالية، وزيادة نسبتها فى البرلمان إلى ٢٥٪.ولفتت إلى أن التعددية الحزبية فى البرلمان الجديد سيكون لها دور إيجابى، سينعكس على طبيعة العمل داخل البرلمان، فيما يتعلق بإعداد التشريعات أو آليات مراقبة الحكومة، مشيرة إلى أن الأداء البرلمانى للمرأة المصرية سيتحسن بصورة كبيرة، بعد أن تطرقت فى السنوات الماضية إلى تعديل عدد كبير من التشريعات.ذكرت عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، الفائزة بالعضوية عن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، أن زيادة نسبة المرأة فى البرلمان المقبل جاءت إعمالًا لنص الدستور بعد تعديله خلال العام الماضى، مشيرة إلى أن هذه الزيادة سيكون لها أثر إيجابى على أداء سيدات مصر فى البرلمان المقبل.وأضافت «الهوارى» أن صوت المرأة أصبح عاليًا فى عهد الرئيس السيسى، إذ طرحت أفكارها المفيدة للمجتمع بحرية وناقشت جميع القضايا، وقالت إن المرأة استطاعت الفوز بـ٢٠ مقعدًا فرديًا فى البرلمان الحالى، وقل العدد إلى ٦ مقاعد فى البرلمان الجديد، ما يؤكد ضرورة بحث أسباب هذا التراجع. وأشارت إلى أن أولوياتها فى المجلس الجديد ستكون إعادة التقدم بمشروعات القوانين التى عرضتها فى البرلمان الحالى ووافقت عليها الحكومة من حيث المبدأ، لكن الوقت لم يسعف البرلمان لاستكمالها.وأكدت ضرورة وضع بعض التشريعات على أجندة عمل المجلس الجديد للمناقشة، لأهمية تلك القوانين فى وقف بعض الظواهر السلبية، أهمها مشروع قانون مفوضية التمييز، ومشروعات قوانين لحماية المرأة من العنف، منوهة بأنها ستولى اهتمامًا كبيرًا لتعديل القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل، باعتبارهما العنصرين الأساسيين لبناء الأسرة المصرية.اعتبرت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، أن زيادة نسبة المرأة داخل برلمان ٢٠٢١ انعكاس لنجاح خطة الدولة لتمكين المرأة عبر تذليل جميع العقبات التى تواجهها، وذلك بعد إثبات المرأة قدرتها على دخول مجالات صعبة، ونجاحها فى تحقيق مؤشرات إيجابية أكدت للجميع أنها تستحق، وعن جدارة كبيرة، تولى المناصب القيادية الكبيرة. وأكدت «خضير» أن أولوياتها داخل المجلس الجديد ستكون سن تشريعات تفيد المرأة والطفل باعتبارهما أساس أى دولة قوية ومثقفة، منوهة بأن البرلمان نجح فى تعديل بعض القوانين التى بمقتضاها حصلت المرأة على حقوقها فى الميراث، وكذلك تعديل القوانين لتغليظ عقوبات العنف والتحرش والاغتصاب، وردع تلك الممارسات غير الإنسانية التى تُمارس ضد المرأة. ولفتت إلى أن المرأة المصرية هى المسئولة عن الأسرة، والقادرة على إعداد جيل من القادة القادرين على تولى المهام القيادية، والمساهمة فى عملية اتخاذ القرار، ومعاونة الدولة نحو خطواتها ومسيرتها نحو التطوير والبناء.شددت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، على أن النسبة التى حققتها المرأة فى مجلس النواب الجديد تاريخية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى «هدية ربنا لمصر وللمرأة المصرية». وأضافت «الشوباشى»: «الرئيس رد اعتبار من أنجبت وربّت ٤٠ مليون مصرى خرجوا وحموا مصر فى ٣٠ يونيو»، مؤكدة: «لن أدافع عن المرأة فقط، بل عن كل إنسان مصرى». ولفتت إلى أن المرأة المصرية واعية ولا تنحاز إلا لمصلحة بلدها، منوهة بأن مشاركة المرأة فى الانتخابات كانت رسالة قوية للعالم كله، وقالت: «بعد هذه الانتخابات لا بد من أن يعرف كل إنسان مصرى أن صوته هو سلاحه».رأت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، الفائزة ضمن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، أن إشراك سيدات مصر فى مجالات الحياة المختلفة كان أمرًا حتميًا، لا سيما فى ظل توجيهات الرئيس السيسى المستمرة بضرورة تفعيل خطط تمكين المرأة داخل المجتمع، والاعتراف بقدراتها ومؤهلاتها فى إعداد أجيال قادرة على التفكير والإبداع.وأوضحت «متى» أن تعداد المرأة المصرية أصبح كبيرًا، وكان لا بد من أن يعادل هذا العدد تمثيل أكبر وبصورة مشرفة لها داخل المجالس النيابية، لا سيما أنها كان لها صوت ودور كبير فى البرلمان الحالى، وسعت كثيرًا لإقرار العديد من مشروعات القوانين التى حققت صدى إيجابيًا واسعًا داخل المجتمع.ولفتت إلى أن «القائمة الوطنية من أجل مصر» راعت النسبة التى حددها الدستور للمرأة، وبالفعل حصلت المرأة فى القائمة على ١٤٢ مقعدًا، وبالنظام الفردى استطاعت الحصول على ٦ مقاعد، وهذا يرجع إلى إيمان الدولة وقياداتها بأهمية وجود المرأة كعنصر مشارك وفعال داخل المجتمع، وضرورة الاعتماد عليها فى بناء وتطوير هذه الدولة.وأضافت أن البرلمان الحالى نجح فى إقرار حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين التى أسهمت فى وقف كثير من الظواهر السلبية، سواء ضد المرأة أو الطفل، فضلًا عن إقرارها حزمة تشريعات اقتصادية كبيرة أسهمت فى تحقيق مناخ وبيئة استثمارية كبيرة جذبت المستثمرين وانعكس هذا إيجابيًا على الاقتصاد المصرى.