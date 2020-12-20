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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

غدًا.. إحالة أوراق ربة منزل إلى المفتي بتهمة قتل سيدة وابنتها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:13 م
إحالة أوراق ربة منزل
إحالة أوراق ربة منزل
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الاثنين، الحكم على ربة منزل بتهمة قتل مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات لذهبية بمدينة نصر.

وأحالت المحكمة في الجلسة السابقة المتهمة إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

تضمن أمر الإحالة قيام المتهمة سوزان.م، ربة منزل بقتل المجني عليها منى.م عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها وأعدت لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين" وما إن ظفرت بها حتي سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.

أضاف أمر الإحالة اقتران تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها آية.ع بأن سددت إليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، إضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق، المشغولات الذهبية، جهاز لاب توب، وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك من مسكنهما ليلا حال حملها السلاح.

أشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها سامح.ب، سائق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.

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