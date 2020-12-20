بدعم التحالف الدولي.. اعتقال 3 قيادات داعشية في سوريا

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأحد، 3 أشخاص بينهم قيادي سابق من تنظيم داعش بريف دير الزور، في عملية أمنية مشتركة مع التحالف الدولي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم أن قوات قسد مدعومة بمروحيات تابعة للتحالف الدولي، اعتقلت عنصرين سابقين في داعش في قرية ابريهة بريف دير الزور، بالتزامن مع اعتقال قيادي سابق في التنظيم من منزله في القرية ذاتها، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين من منتسبي داعش السابقين إلى 3 بينهم قيادي سابق، خلال المداهمة في قرية ابريهة اليوم.وسبق أن داهمت قوات قسد مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، في 15 ديسمبر الجاري عدة منازل في بلدة الشحيل، شرقي دير الزور، واعتقلت خلالها ثلاثة أشخاص، بينهم مسئول سابق في قوات الدفاع الذاتي، يُديرون أحد المعابر النهرية التي تستخدم للتهريب بين مناطق قسد ومناطق النظام بين ضفتي الفرات في بلدة الشحيل.