مسئول تركي يكشف انعدام الحرية في إعلام بلاده

انتقد المتحدث باسم بلدية إسطنبول مراد أونجون، اليوم الأحد، تغطية قناة «خبر ترك» التلفزيونية، مشيرا إلى أن القناة دائمًا ما تستضيف نائب رئيس مجلس بلدية إسطنبول لحزب العدالة والتنمية، توفيق جوكسون، فيما لا يتم دعوة حزب الشعب الجمهوري.وقال أونجون، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منتقدًا انعدام حرية الإعلام في تركيا، «إن قناة (خبر ترك) دائمًا ما تستضيف نائب رئيس مجموعة مجلس بلدية إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية، توفيق جوكسون، في برامجها»، وفقا لموقع تركيا الآن.وأضاف أونجون: «وتعرض آراءه أحادية الجانب على الشاشة نحن عى يقين أنهم سيحترمون حق الإجابة في يوم ما، لأن القوة تكمن في الحرية. وسيقومون بدعوة نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري دوغان سوباشي إلى البث».