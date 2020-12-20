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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«اللجنة الوطنية» تضع الآليات التنفيذية لصرف تعويضات متضرري النوبة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:11 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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عقدت اليوم اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية – وبحضور اللواء أشرف عطية عبد الباري – محافظ أسوان – وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

واستعرضت اللجنة ما اتخذته من إجراءات لازمة لتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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