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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التحقيق مع متهمة بانتحال صفة طبيبة بمصر الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:15 م
متهمة بانتحال صفة
متهمة بانتحال صفة طبيبة
حسام التمساح
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باشرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، التحقيقات مع متهمة بحيازة أقراص دواء مجهول المصدر، وانتحال صفة طبيبة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات الاولية حيازة المتهمة 93 ألف قرص دوائي غير مسجلة بوزارة الصحة وانتحالها صفة طبيبة لإدارة عيادة للتغذية العلاجية.

وكشفت تحريات مباحث التموين أن المتهمة، تبلغ من العمر 44 عامًا، حاصلة على بكالوريوس جامعي، وقامت بإنشاء عيادة داخل محل إقامتها وكتابة لافتة «عيادة للتغذية العلاجية» وقامت بتجهيزها لـ2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، و12 جهازًا طبيًا يتم استخدامهم في عمليات التجميل ونحت أجزاء من الجسم، وجميعها مجهولة المصدر مما يتسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية يفيد بالقبض على «شيري.أ.ن، 44 سنة" مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة ومقيمة ذات العنوان لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ومزاولة مهنة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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