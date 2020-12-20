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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة أمريكية: العراق مقبل على حرب أهلية بسبب الانهيار المالي والسياسي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:15 م
الدينار العراقي
الدينار العراقي
آية حسني
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أكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن العراق يتجه نحو الانهيار المالي والسياسي، على خلفية خفض سعر الدينار مقابل الدولار، مّا قد يؤدي إلى إشعال جولة أخرى من الاحتجاجات، والتي ستؤدي في النهاية إلى حروب أهلية.

وأوضحت المجلة الأمريكية، الأحد، أنه على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق؛ أولها أنّ الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مّا أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتصّ عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات.

وأشارت إلى أن المشكلة الثانية تتلخص في انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، وهذا يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، مّا جعل الناس تعتمد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشها، سواء بالوظائف أو المعاشات.

وبحسب المجلة، ارتفع عدد العاملين في القطاع العام 3 أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400% عمّا كانت عليه قبل 15 عامًا، والنتيجة هي أنّ بغداد تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل.

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