الأكبر على الإطلاق.. ارتفاع حاد في حصيلة الإصابات اليومية لدى بريطانيا

شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة زيادة كبيرة حيث تم تسجيل 35928 إصابة جديدة و326 حالة وفاة، وهو أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.وذكرت الصحيفة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن هذه الحصيلة تمثل ضعف الأرقام اليومية للأسبوع الماضي، حيث سجلت الإحصائيات الجديدة أيضًا 326 حالة وفاة أخرى ليرتفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 67401، فيما سجلت بريطانيا حتى الآن 2040147 إصابة، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.وأظهرت الإحصائيات الجديدة اليوم أن عدد الإصابات لا يزال يرتفع في المملكة المتحدة، حيث شهد الأسبوع الماضي 18447 حالة و144 حالة وفاة أخرى.وفي اسكتلندا، تم الإبلاغ عن 934 حالة جديدة بالإضافة إلى ثلاث وفيات أخرى، وفي أيرلندا الشمالية، تم تسجيل 505 إصابات جديدة بالإضافة إلى 13 حالة وفاة أخرى.