7 وفيات و422 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الجزائرية في بيان مساء اليوم، أن إجمالي حصيلة الإصابات وصل حتى اليوم إلى 95203 حالة مؤكدة بالفيروس، فيما وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 2666 حالة وفاة.وأشارت الصحة الجزائرية إلى تعافي 391 حالة من كورونا خلال24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين 63260 حالة.يذكر أن الجزائر أعلنت عن تمديد حالة الطوارئ الصحية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.