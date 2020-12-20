استفزازات جديدة في «المتوسط».. تركيا تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

استكمالا للاستفزازات التركية في شرق المتوسط، أجرت البحرية التركية تدريبات رماية بالذخيرة الحية فيه، وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.وأكدت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن "عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط"، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات.لكن الوزارة نشرت صورا تظهر فيها الطلقات والسفن التركية بوضوح.وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر المتوسط بازاء اليونان وقبرص، ما يعد استفزازا جديدا من أنقرة في المتوسط.وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعه الماضي بأنه يريد فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.وأكد أردوغان أن دور تركيا "بنّاء"، متهما اليونان برفض التفاوض.