ضبط 164 قضية تهرب من الضرائب بالمحافظات

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط (164) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.