شرطة المسطحات تضبط 368 قضية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة أبرزها (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية منافع الرى والصرف) عن ضبط (368) قضية متنوعة.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.