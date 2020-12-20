مباحث الكهرباء تضبط 12 ألفًا و715 قضية خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط 12715 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.