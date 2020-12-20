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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:28 م
محكمة استناف القاهرة
محكمة استناف القاهرة
محمد عيسى
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أصدر المستشار عبده عطية، رئيس محكمة استناف القاهرة، قرارًا بشأن تنظيم عمل الدوائر الجنائية في ظل أزمة كورونا.

جاء في القرار، الذي حمل الرقم 478 لسنة 2020، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العامة لمستشاري المحكمة المنعقدة في وتماشيًا مع المستجدات الراهنة ومواكبة التوجه الدولة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومنعًا للتجمعات، وحرصًا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين؛ وحفاظًا على المترددين على المحاكم ولصالح العمل.

يتم تنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام على النحو المبین لاحقًا مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور، وعلى أعضاء المكتب الفني تأجيل القضايا المنظورة أيام عدم الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة.
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا
ضوابط جديدة لاستئناف القاهرة لمواجهة تفشي كورونا

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