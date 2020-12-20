توجيه من الحكومة بالتيسير على المواطنين الذين سيتلقون تطعيم كورونا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل التدابير والترتيبات التي من شأنها التيسير على المواطنين الذين سيتلقون تطعيم كورونا، خاصة أنهم سيكونون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق أولويات المرحلة الأولى.جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض النتائج المثمرة لزيارة الوزيرة الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.