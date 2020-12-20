50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب بمعرض كلية اللغة العربية بالأزهر

في إطار التعاون المشترك مع جامعة الأزهر، تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض الكتاب الذي تنظمه كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة.واحتفالا باليوم العالمي للغة العربية، تطرح دار الكتب والوثائق جميع إصداراتها المشاركة في المعرض بنسبة خصم ٥٠%، وذلك طيلة فترة المعرض الممتدة من ٢٢- ٣١ ديسمبر الجاري.