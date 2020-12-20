كواليس تصوير كليب «وسع للبطل» لـ سمر وحمو بيكا (صور)

انتهت المطربة سمر، والمطرب حمو بيكا، من تصوير كليب جديد يحمل اسم "وسع للبطل" في أول تجربة تجمعهما معًا.الكليب من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي، وإخراج الكليب نبيل مكاوي، وستايلست فريد عادل، وميكاب فهمي، ومدير التصوير فيرونا.وقالت سمر، لـ"الدستور"، إن الكليب تدور أحداثه حول الخيانة على مواقع التواصل الاجتماعلي، وما يدور من كواليس أصبحت منتشرة هذه الأيام.وعبرت سمر عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع حمو بيكا في أول دويتو يجمعهما معًا، وأنها قريبًا ستتعاون معه في عمل جديد.