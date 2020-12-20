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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

عقوبات تأديبية لمسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:18 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة "ل.ر"، مدير إدارة شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعية بخصم شهر من راتبه، ووجهت عقوبة التنبيه ل "م.ج" مدير إدارة الشئون الإدارية، وغرمت مدير عام إدارة الشئون الإدارية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الوظيفي، لما نُسب اليهم من إهمال عقد مبرم بين الوزارة وشركة أمن على توريد 20 عاملا للنظافة ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلى المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة للامن والخدمات، بعدم إخطار رئاسته بإخلال الشركة الأخيرة في تنفيذ العقد بتوريد عدد 15 عاملا بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد من توريد عدد 20 عاملا؛ مما ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 الف جنيه.

ونسبت للمحال الثانى والثالث، أهمل كل منهما في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلى المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة الامن والخدمات، وذلك بالتأكد من التزام الشركة المذكورة من توريد عدد 20 عاملا طبقا لنصوص العقد مما ترتب عليه أضرار تقارب 200 الف جنيه.

بداية الواقعة، ببلاغ إدارة التحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن العقد التكميلى المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة للامن بخصوص نظافة مبنى الوزارة رقم 2 فيما يتعلق بعدد العمالة اليومية الواجبة لتنفيذ العقد، وتحديد مسئولية المختصين بتنفيذ أحكام هذا العقد في ضوء إخلال الشركة ببنود العقد، والتى نصت على أن يكون عدد العمالة اليومية 20 عاملًا في حين أنه كان يتم فقط حضور عدد 15 عاملا يوميًا.

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