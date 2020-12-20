القبض على المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته في المعادي
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:00 م
هدير مصطفيطباعة
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى القبض على المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته بالمعادى.
ودلت تحريات رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث أن المتهم نصب على المجنى عليه فى أموال بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الكليات العسكرية، وعندما رسب الشاب طالبه برد أمواله فقتله ولاذ بالفرار.
على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحديد المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث المعادي من القبض عليه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع فى المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص وتم فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة.
ودلت تحريات رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث أن المتهم نصب على المجنى عليه فى أموال بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الكليات العسكرية، وعندما رسب الشاب طالبه برد أمواله فقتله ولاذ بالفرار.
على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحديد المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث المعادي من القبض عليه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع فى المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص وتم فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة.