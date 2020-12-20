القبض على المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته في المعادي

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى القبض على المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته بالمعادى.ودلت تحريات رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم إسلام بكر رئيس المباحث أن المتهم نصب على المجنى عليه فى أموال بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الكليات العسكرية، وعندما رسب الشاب طالبه برد أمواله فقتله ولاذ بالفرار.على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحديد المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث المعادي من القبض عليه.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع فى المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص وتم فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة.