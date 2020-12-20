انتهاء تصوير مسلسل «سكن بنات» (صور)

انتهى طاقم عمل مسلسل "سكن بنات" من تصوير جميع مشاهده اليوم، بديكور الفيلا، وهو الديكور الرئيسي للعمل.ورفع المخرج محمد النقلي شعار فركش، ليدخل العمل مرحلة المونتاج بعد أكثر من شهر تصوير، وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ضمن الموسم الشتوي الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة وقناة النهار.ويناقش العمل مشكلة المغتربات من خلال منزل تسكن فيه عدة فتيات، بقيادة المخرج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي.المسلسل بطولة وفاء عامر، آيتن عامر، الفنان الأردني منذر رياحنة، وعدد من النجوم الشباب منهم هاجر الشرنوبي، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد ودعاء رجب وآخرين ومن إخراج محمد النقلي، واحتفل صناع المسلسل اليوم بانتهاء التصوير.