23 وفاة و2152 إصابة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأحد، تسجيل 23 وفاة و2152 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 274 ألفا و949 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3568 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ (3980) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 243 ألفا و106 حالات.