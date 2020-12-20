ريستارت الـ«كورونا»| سلالة جديدة وإغلاق ثالث.. ماذا يفعل «كوفيد-19» قبل نهاية 2020؟

الإعلان عن انتشار سلالة كورونا الجديدة رسميًا

«VUI» سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا

تفاصيل السلالة الجديدة من كورونا

إغلاق ثالث بسبب كورونا: خرج عن السيطرة

منع احتفالات عيد الميلاد

هولندا وأسكتلندا تمنعان الرحلات مع بريطانيا

إسرائيل تمنع السفر لـ3 دول

إيطاليا تفرض حجرا صحيا شاملا

لقاح طوارئ ضد فيروس كورونا

أثبتت الأبحاث التي تجرى على السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أنها تنتشر بمعدل أسرع من السلالات السابقة، ما يسهم في ارتفاع كبير في معدل الإصابات والوفيات اليومية.وتشير الأبحاث، التي لم تنته بعد، إلى أنه من غير الواضح مدى إمكانية السيطرة على السلالة الجديدة من كورونا، أو ما إذا كانت يمكنها مكافحة اللقاحات التي تم اختبارها، وأثبتت فاعلية ضد السلالات السابقة من الفيروس.ويعد توقيت السلالة الجديدة هو نفسه الذي ظهر فيه فيروس كورونا المستجد لأول مرة، في الصين، خلال عام 2019، وبدأ في التفشي حول العالم بحلول نهاية ذلك العام، وبداية عام 2020 الذي قارب على الانتهاء.أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها تتواصل بشكل وثيق مع المسؤولين البريطانيين بشأن ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل الوقوف على مدى خطورتها وإمكانية السيطرة عليها.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الجديدة ثبت أنها منتشرة بالفعل في 3 دول، هي: هولندا والدنمارك وأستراليا، مشيرةً إلى أن أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة في بريطانيا كانت خلال شهر سبتمبر الماضي.أطلق مكتب الصحة العامة في إنجلترا رمز «VUI - 20201201» على السلالة الجديدة، مؤكدةً أنها تنتشر بشكل أسرع من السلالات المعتمدة حول العالم لفيروس كورونا المستجد، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا.وأشار العلماء إلى أن فيروس كورونا المستجد تحور لآلاف السلالات منذ ظهوره أول مرة، موضحين أن السلالة الجديدة ساهمت في ارتفاع عدد حالات الإصابة يوميًا، وأن أول حالة تم تسجيلها في سبتمبر الماضي.أوضح رافي جوبتا عالم الأحياء الدقيقة والعلوم السريرية، في مختبر جامعة «كامبريدج» البريطانية، أنه سيصدر ورقة تفصيلية عن النتائج التي توصل إليها حول السلالة الجديدة، مؤكدًا أن السلالة الجديدة أخفت جينين من مكونات «بروتين سبايك» وهو أحد البروتينات التي يعتمد عليها «كورونا» خلال إصابة الإنسان بالعدوى، ويؤثر على جهاز المناعة.وأكد جوبتا أن السلالة الجديدة المتحورة من كورونا المستجد، تم اكتشافها لأول مرة في الدنمارك وبريطانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحًا أنها انتشرت بسرعة كبيرة من تلك البلدان، إلى عدة أماكن أخرى.ويقول الخبراء، في عدة دول حول العالم، إنه من المتوقع أن يتسمر تحور فيروس «سارس-كوفيد-2»، مشيرين إلى أنه لا يوجد دليل على أن هذه السلالة الجديدة سيكون من الصعب السيطرة عليها باستخدام اللقاحات حتى الآن.وحذر مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، أمس السبت، من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد خارجة عن السيطرة، مقترحًا استمرار القيود المشددة حاليا حتى يتم طرح اللقاحات ووجود تأثير لها بشكل فعال.وأكد هانكوك، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب على الجميع أن يتصرفوا كمصابين من أجل مكافحة السلالة الجديدة لفيروس كورونا، موضحًا أنه ينتشر بشكل أسرع من سابقيه، حسبما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.واتخذت بريطانيا قرارا بتشديد تنفيذ الإجراءات الوقائية، إذ أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، فرض قيود بإلغاء احتفالات الميلاد في المدن الاستثنائية، والتي كان سيحتفل فيها نحو 16 مليون شخص.وأكد جونسون أن قرار إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، أمر ضروري بسبب انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد، محذرا من خطر انتشارها بشكل أسرع من السلالات الموجودة، فيما ينص القرار على غلق المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية والسينمات وصالونات التجميل لمدة أسبوعين.في السياق ذاته، أعلنت هولندا اكتشافها لأول إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، مؤكدةً أنها شديدة العدوى، حسبما بثت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».وأصدرت هولندا، أمس السبت، قرارا، بوقف الرحلات القادمة من بريطانيا، قائلة إنها ستنضم إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي في جهود اكتشاف طرق يمكنها الحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا، داخل أوروبا.وكذلك، أعلنت اسكتلندا قرارا بمنع صارم للرحلات مع بريطانيا، خاصةً خلال فترة عيد الميلاد، خوفا من انتقال السلالة المتحورة من كورونا إليها، خاصةً أنه – حتى الآن – لم يثبت مدى إمكانية السيطرة على انتشارها عبر اللقاحات.وقالت نيكولا ستيرجن الوزيرة الأولى في اسكتلندا، السبت الماضي، إن المستوى الرابع – الذي يتضمن قيود الإغلاق – سيتم تطبيقه في كافة أنحاء اسكتلندا بدءا من 26 ديسمبر الجاري، ويستمر لمدة أسبوعين، يتم النظر في تجديدهما حسب معدل انتشار الوباء.عقد «كابينت كورونا» الإسرائيلي، اليوم الأحد، لاتخاذ قرار ينص على منع الدخول إلى إسرائيل من 3 دول، هم: بريطانيا، والدنمارك، وجنوب إفريقيا.وينص القرار على خضوع جميع العائدين من كافة الدول للفحوصات اللازمة ومكوثهم في الحجر الصحي، وكذلك التقليل من عدد الإسرائيليين الذين يغادرون إلى الخارج، بالإضافة إلى بحث إدراج دول أخرى، فيمما قررت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلزام العائدين من الخارج بالحجر الصحي لمدة 14 يوميًا.وقررت إيطاليا فرض حجر صحي على عموم البلاد، يبدأ خلال فترة أعياد الميلاد، بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معد حالات الإصابة والوفيات اليومية.وأكد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، أن قيود الحجر الصحي تبدأ، اليوم الثنين، وتستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، محذرا من أن هناك توقعات بعودة ذروة اترافع عدد حالات الإصابة والوفيات مرة أخرى.في السياق ذاته، صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاح شركة «موديرنا» ضد فيروس كورونا المستجد، خاصةً في حالات الطوارئ، وذلك بعد أسبوع واحد من مصادقتها على استخدام لقاح شركة فايزر.وقال جوستاف بيرنا جرنال في الجيش الأمريكي، أمس الأحد، أن «موديرنا» بدأت توزيع لقاح كوفيد-19 على شاحنات من المتوقع أن يبدأ نشرها في أكثر من 3700 موقع أمريكي.وأوضح بيرنا أن لقاح موديرنا يعد اللقاح الثاني المعتمد للاستخدام من قبل المنظمين الأمريكيين، مشيرًا إلى أنه سيصل إلى مقدمي الرعاية الصحية في أقرب وقت، وأنه سيبدأ، اليوم الاثنين، عملية تطعيم الأمريكيين.ووصل لقاح موديرنا إلى 114751 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد التوقيع عليه استخدامه بشكل مباشر.