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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان يرحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:39 م
الشیخ نواف
الشیخ نواف
نيفين أشرف
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رحب السودان الیوم الأحد، بالنتائج المثمرة التي أحرزتھا جھود الوساطة الكویتیة لحل الخلاف بین الأطراف الخلیجیة.

وأعربت وزارة الخارجیة السودانیة في بیانها عن تقدیرھا الجھود المخلصة التي بذلھا أمیر دولة الكویت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والأمير الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سبیل عودة الاستقرار والوئام للبیت الخلیجي.

كما أعربت عن تقدیرھا لتجاوب جمیع الأطراف مع المبادرة الكویتیة من واقع حرصھم على تعزیز التضامن والاستقرار.

وأكد بيان الخارجية، دعم السودان الدائم لخیار الحوار سبیلًا أوحد لحل الخلافات والتباین في وجھات النظر وثقته التامة بقدرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخلیجي على الوصول لاتفاق یلبي مصالح شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار بما یمكن من مواجھة التحدیات المشتركة.

وشهد الخلاف، المستمر لأكثر من 3 سنوات، تحركًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن مباحثات مثمرة جرت أخیرًا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي، فيما أكدت الرياض أن الحل النهائي في متناول اليد.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات صحفية سابقة: "نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية، ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفًا أن جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي.

كما أكد الوزير السعودي، عزم بلاده على إنهاء الأزمة الخليجية الناشبة منذ أكثر من 3 أعوام، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف الأزمة قريبًا.

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