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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع أسعار العقارات في تركيا بـ29.2%

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:55 م
العقارات في تركيا
العقارات في تركيا
آية حسني
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سجل مؤشر أسعار السكن في تركيا خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ذروته بزيادة سنوية قدرها 29.2%، وفق البنك المركزي.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، تم بيع ما يقرب من 1.4 مليون منزل بزيادة قدرها 21.5% في أول 11 شهرًا من العام الجاري، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وارتفع متوسط سعر المتر المربع للوحدة من 2843 ليرة إلى 3713 ليرة.

وكانت أعلى الزيادات السنوية في العقارات في مدن "أنطاليا، بوردور، إسبرطة" بنسبة 41.8% و"أيدين، دنيزلي، موغلا" بنسبة 39.6%.

وكانت أقل الزيادات في ولايات "أرضروم، وأرزينجان، وبايبورت" بنسبة 16.8% و"أرتفين" بنسبة 18.8%.

وبلغت الزيادات السنوية 27.3% في إسطنبول و28.9% في إزمير و29.1% في أنقرة.

وبحسب بيانات جمعية البنوك في تركيا، ارتفع حجم القروض السكنية حتى نهاية أكتوبر 2020 بنسبة 44.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وبلغ 287.2 مليار ليرة.

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