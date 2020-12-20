محافظ أسيوط ورئيس شركة الكهرباء يتفقدان محطة غرب بـ25 مليار جنيه

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بمكتبه بالديوان العام كلا من المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمهندس فتحي عبدالهادي نائب رئيس مجلس الإدارة خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة.كان في الاستقبال المهندس عبدالناصر معروف رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة، والمهندس عماد جمال مدير عام محطة كهرباء الوليدية المركبة ذات الجهود الفائقة.وعقب ذلك توجه محافظ أسيوط ورئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ومرافقوهم لزيارة محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة، والتي تعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر ونفذتها شركة «أوراسكوم» للإنشاءات المصرية على مساحة 85 فدانا جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول بتكلفة بلغت 25 مليار جنيه كما تبلغ قدرتها التوليدية 1500 ميجاوات، وقد افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2016.واستهل المحافظ ومرافقوه زيارتهم للمحطة بلقاء مع مسئولي المحطة تضمن عرضا توضيحيا عن بدايات ومراحل تنفيذ المحطة التي تعمل بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيا المتاحة عالميًا (أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات) وتستخدم تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء الذى تم تنفيذه لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط كما تضمن العرض لإجراءات الأمان التي تم تطبيقها وفق المعايير العالمية، حيث شهد المشروع تحقيق العديد من الأرقام والمعدلات القياسية في التنفيذ.كما تفقدوا غرفة التشغيل والتحكم "GIS" في شبكة الـ 220 كيلو فولت الخاصة بالمحطة، بالإضافة إلى المفاتيح الخاصة بالدوائر للوحدات والكابلات الرئيسية للمحطة التي يتم منها التوزيع بنظام التشغيل ثم تفقد وحدة معالجة المياه وتنقيتها الخاصة بالمحطة، والتي تعمل من خلال أحدث منظومة لمعالجة المياه فضلا عن وحدة معالجة الصرف الصحي بالمحطة.وفي ختام الزيارة أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بما شهده من انجازات داخل المحطة التي تعد أحد الصروح التنموية العملاقة؛ لإنتاج الكهرباء على أرض المحافظة بقدره انتاجية تصل إلى 1500 ميجاوات باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا انتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة من خلال الاستفادة من العادم الناتج من الوحدة الغازية باستخدام البخار واستعادة الطاقة من البخار وذلك من خلال تحويلها إلى محطة ذات الدورة المركبة، وذلك للمساهمة فى مجابهة الأحمال المطلوبة للمصانع والمشروعات الأستثمارية الكبرى والمشروعات السياحية والزراعية وخاصة صعيد مصر وخلق فرص استثمار جديدة، ورفع مستوى المعيشة قد سبق ربط الوحدة البخارية الثانية بالشبكة الموحدة للكهرباء فى يونيو 2018.وأوضح ورئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء المهندس محمد فهمي أن مشروع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالصعيد وتم إنجازها في وقت قياسي، وتعتبر من أكبر الإنجازات التي تمت بوزارة الكهرباء والطاقة ليس في مصر وحسب بل في الشرق الأوسط.