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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل محاكمة 215 متهمًا في «كتائب حلوان» لـ10 يناير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:28 م
محاكمة في «كتائب
محاكمة في «كتائب حلوان
عادل عبد العال
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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان، لجلسة 10 يناير، لاستكمال المرافعة.

تضم القضية 215 متهمًا نسبت لهم النيابة اتهامات أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما نسبت النيابة للمتهمين تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة، ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

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