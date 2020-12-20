السودان: منحة من «جايكا» لتنفيذ مشروع لتحسين نظام إمداد المياه

وقعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الدكتورة هبة محمد علي، مع ممثل مكتب الوكالة اليابانية للتنمية "جايكا" ماكوتو تاكاهاشي، بحضور السفير الياباني بالخرطوم تاكاشي هاتوري، على مشروع لتحسين تشغيل وصيانة نظام إمداد المياه في السودان، بتكلفة تصل إلى 9.6 مليون دولار، عبارة عن منحة من "جايكا" لحكومة السودان للمساهمة في تنفيذ المشروع.وثمنت وزيرة المالية السودانية، التعاون المتواصل والمثمر مع حكومة اليابان منذ سنوات، خاصة في الأوقات العصيبة، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحسين إمدادات المياه الآمنة والمستدامة في السودان، من خلال شراء وتركيب المعدات لتشغيل وصيانة نظام إمدادات المياه، مما يسهم في تحسين البيئة للسكان في المناطق المستهدفة.من جانبه أكد السفير الياباني في السودان، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات المعنية لتحسين استدامة المياه، لافتا إلى أن المدى الزمني للمشروع يبلغ عامين.