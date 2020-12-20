مباحثات فرنسية ألمانية أوروبية بشأن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

تعقد الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، محادثات ثلاثية بين باريس وبرلين والاتحاد الأوروبي بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرًا في بريطانيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.وقال هانكوك في تصريحات صحيفة: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير"، مضيفًا: "نريد أن نضع حدًا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".وتابع قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتًا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، أمس السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارًا من اليوم الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد.وأوضح أنه نظرًا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة: "يؤسفني القول إنه لن نخفف القيود في أعياد الميلاد، ولن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، كما سنضطر إلى تقييد الحركة والتجمعات".