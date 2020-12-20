إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروس بعد 42 يومًا من الاعتقال

أعلن صندوق التضامن الرياضي البيلاروسي أنه تم الإفراج عن ملكة جمال بيلاروس لعام 2008 أولجا خيزينكوفا بعد 42 يوما من الاعتقال الإداري لمشاركتها في احتجاجات غير مرخصة.وقال الصندوق المذكور - الذي يدعم الرياضيين المنتقدين للحكومة، في بيان له اليوم الأحد، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: - "لقد تم إطلاق سراح ملكة جمال بيلاروس 2008 والسكرتيرة الصحفية السابقة لنادي بريست دينامو لكرة القدم أولجا خيزينكوفا".وأضاف: "إنه عشية إطلاق سراحها، نقلت خيزينكوفا من مركز الاحتجاز في مينسك إلى مركز الاحتجاز في جودينو".يُذكر أنه جرى اعتقال خيزينكوفا في مسيرة احتجاجية غير مصرح بها في ساحة الحرية بوسط العاصمة البيلاروسية مينسك 8 نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين جرت عدة محاكمات بحقه وأمضت 42 يوما قيد الاعتقال.