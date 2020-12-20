«تموين الإسكندرية» تحرر 250 محضرًا في 7 إدارات بالمحافظة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات موسعة بالإدارات التموينية المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، وتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.وأسفرت الحملات عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق.كما شنت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدانحملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير 21 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 15 إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إعدام حرز 14 طن مكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.من ناحية أخرى، شنت إدارة تموين المنتزه برئاسة آمال عبدالحميد مدير الإدارة حملات أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.كذلك شنت إدارة تموين شرق حملات أسفرت عن تحرير 20 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، و21 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، إعدام إحراز بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى، وتحرير محضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضر لبقال تموبنى مخالف.كما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود حملات أسفرت عن تحرير 19 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.على صعيد آخر، شنت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، حملات أسفرت عن تحرير 29 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و5 محاضر لمحطات تموين مخالفة.كما شنت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة حملات أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمحطتي تموين سيارات مخالفة، ومحضرين لثلاجتين مواد غذائية مخالفين.وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.