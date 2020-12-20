كنيسة الروم: الله يجلب البشر إلى المياه لتطهيرهم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الله يجلب البشر إلى المياه العميقة لا لإغراقهم بل لتطهيرهم، مُضيفًا: "أصبحت منطقة Marimanti أرثوذكسية بفضل النشاط الرعوي لأسقفية نيري وشرق كينيا، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا".وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من مركز الإرسالية الأرثوذكسية ودار أيتام القديسة نينا تم تعميد 115 من الكبار والصغار في نهر النيل على يد الأسقف نيوفيتوس ومساعدة كهنة الإبراشية.وتابع: "كما اعتمد جيفري مدير المدرسة الذي اتخذ اسم القديس مكاريوس بناءً على طلبه الشخصي، وسيبقى هذا اليوم في سجلات تاريخ إرسالية أسقفية نيري وشرق كينيا".