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مصر

رئيس الوزراء يستعرض مشروعات وزارة الثقافة المنجزة خلال 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:22 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تضمن الإشارة إلى عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية والثقافية، التي تم إنجازها والانتهاء منها خلال العام الحالي.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة انتهت من إنجاز عدد من المشروعات في إطار سياسات الدولة للارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية، من خلال تعزيز قيم الوطنية والانتماء، وتحقيق العدالة الثقافية، وتوصيل الخدمات الثقافية لمستحقيها من أبناء الوطن لتنفيذ استراتيجية بناء الشخصية المصرية، مضيفة أنه تم الانتهاء من وافتتاح مشروع مسرح، وسينمات السادات الشتوي، بمحافظة المنوفية، بتكلفة 39 مليون جنيه على مساحة 6800 م2، بهدف نشر الوعي الثقافي والمجتمعي لأبناء المحافظة، واستضافة الفرق للعروض الفنية واكتشاف ورعاية المواهب وتقديم مواهب جديدة للمجتمع في مجالات الأدب والفنون.

وأشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء وافتتاح مشروع قصر ثقافة وادي النطرون، بتكلفة 28.4 مليون جنيه على مساحة 3800م2، ويتكون من مسرح روماني مُغطى، ومسرح للطفل، وناد لتكنولوجيا المعلومات، وقاعة للأنشطة، وقاعات لورش العمل ونادي المرأة وعدد من المكتبات العامة، ومكتبة للطفل.

وأوضح الوزيرة أنه تم الانتهاء من وافتتاح مشروع متحف المعهد العالي للفنون الشعبية، بتكلفة 34 مليون جنيه وبإجمالي مساحة 1200م2، ويتكون من مدخل رئيسي وقاعات عرض ومعامل تصوير ومخازن وغرف خدمية وجزء المسرح المكشوف الملحق بالمبنى، ويعد المشروع صرحا تراثيا يستهدف جمع مختلف أشكال الفلكلور الشعبي من جميع محافظات الجمهورية للحفاظ عليه باعتباره جزءًا من الهوية المصرية وليكون مزارا للسائحين العرب والأجانب وراغبي دراسة التراث الشعبي من المختصين والدارسين.

ووفقا لما عرضته وزيرة الثقافة، خلال التقرير الذي استعرضته أمام رئيس الوزراء، فإنه تم تطوير وتجديد المعهد العالي للموسيقى العربية بتكلفة 55 مليون جنيه، في خطوة استهدفت الحفاظ على التراث الموسيقي القديم وإعداد الطلاب والباحثين للحفاظ على التراث المصري.

وأوضحت أنه تم الانتهاء خلال العام الجاري، وافتتاح مدرسة تعليم مواد الفنون بأكاديمية الفنون بعد تطويرها، بتكلفة 231 مليون جنيه، وبشأن هذا المشروع، أشار التقرير إلى وجود عائد اجتماعي يتمثل في استكمال المنظومة التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة العليا، بهدف الارتقاء بالخدمة التعليمية، وتخريج دفعات طلابية في مختلف مجالات الفنون، وإعدادهم لحماية التراث وصناعة الموسيقى بشكل متخصص يسهم في الارتقاء بالذائقة الموسيقية للمجتمع.

وتضمن التقرير الإشارة إلى افتتاح مشروع مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تضم 28 فصلا، وهي نتاج بروتوكول شراكة بين وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون مع وزارة التربية والتعليم، والمدارس التكنولوجية، ويستهدف المشروع الارتقاء بالخدمة التعليمية على أحدث الأساليب العالمية وتخريج دفعات طلابية في مختلف مجالات الفنون وإعدادهم لحماية التراث والصناعات الثقافية بشكل متخصص.

وتضمن التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع مكتبات سور أكاديمية الفنون، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويتكون المشروع من 5 مكتبات لبيع إصدارات الوزارة المختلفة لنشر الوعي الثقافي لأهالي المنطقة المحيطة بالأكاديمية، وكذلك لخدمة الطلاب والعملية التعليمية بالأكاديمية.

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