المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمخالفة

ترأس صباح اليوم الأحد، الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمخالفة بطهطا.كان في استقباله الأب أنطون عياد، راعي الكنيسة والذي شارك في صلاة الذبيحة الإلهية، وألقى الأول كلمة العظة التي عبر فيها عن سعادته بتواجده مع شعب الرعية.كما أجري الأنبا يوسف حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية: أنتم قمتم بحفظ أشياء كثيرة وهذا جميل، لكنه لا يكفي فالرب يطلب الحفظ والعمل "طوبى لمن يسمع كلام الله ويعمل به"، وقال أتمنى أن تستمروا فى حبكم للكنيسة، لأنكم أنتم كنيسة الغد.وفى نهاية كلمته، شكر الأب الراعي وخدام التربية الدينية، وتمنى للجميع استعدادًا طيبًا لعيد الميلاد المجيد.