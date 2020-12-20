إسبانيا تطالب باستجابة أوروبية بشأن السفر من وإلى بريطانيا

طالبت إسبانيا باستجابة أوروبية سريعة ومنسقة بشأن السفر من وإلى بريطانيا، بعد تحور فيروس كورونا المستجد في أنحاء المملكة المتحدة.يشار إلى أن أكبر مسئول طبي في إنجلترا، كريس ويتي، قال أمس إن سلالة جديدة من "كوفيد-19" اكتشفت في شمال المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع، وإنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.وأعلن ويتي اكتشاف المملكة المتحدة نوعًا جديدًا من فيروس كوفيد-19، مؤكدا أن نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة، فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".وقال ويتي، إن هناك 23 تغيرًا مختلفًا مع هذه السلالة الجديدة، موضحًا أنه لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، لكن العمل جار للتأكد من ذلك.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها جنوب شرق إنجلترا، يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪، ولكن السلالة الجديدة لا تبدو أكثر خطورة ولكنها تبدو أكثر انتشارًا بسهولة.