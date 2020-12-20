«التاريخ السري».. وصية تثبت تطبيق الفراعنة لمبدأ المساواة في الميراث

في الوقت الذي تطبق في الدول ذات الأنظمة المدنية، مبدأ المساواة في الميراث، وترفض دول أخرى تطبيق هذا المبدأ، نصادف نصًا ضمن موسوعة "مصر القديمة (الجزء الأول): في عصر ما قبل التاريخ إلى نهاية العصرالإهناسي"، أن المصريين القدماء كانوا يطبقون مبدأ المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.يذكر الكتاب أنه عثر في بلدة طهنة على مقبرة لأحد عظماء مصر اسمه «نكعنخ» ويحمل لقب مدير القصر، وحاكم المدن الجديدة والكاهن الأعظم للإلهة «حتحور» وسمير الملك، ولا شك في أن «وسركاف» كان محتاجًا في هذا الظرف الخاص إلى أن يستميل إليه عظماء بلاده، ولذلك منح «نكعنخ» وظيفتين عظيمتين؛ الأولى أنه نصبه كاهنًا للإلهة «حتحور» في نفس بلدته، وكذلك عينه كاهنًا مشرفًا على أوقاف «خنوكا» أحد عظماء البلاد وأشرافها في عهد «منكاورع» وقد خصص لذلك أراضي شاسعة تبلغ مساحتها نحو ١٢٠ ستاتا، ومما يذكر أن «نكعنخ» قد كان رب أسرة كبيرة يبلغ عدد أفرادها ١٣ شخصًا ما بين الذكور والإناث، وكتب وصيته بتقسيم هذه المنح الملكية بينهم بالتساوي بلا تفرقة بين أنثى وذكر.وسنرى أهمية هذه الوصية عند الكلام على الأسرة في عهد الأسرة الخامسة، وتطبيقهم مبدأ المساواة في الميراث.وبعد تقسيم الضِّياع بين نسله نقش على قبره ما يأتي:"لقد كان جلالة الملك «وسركاف» الذي حباني بأن أكون كاهنًا للإلهة «حتحور» سيدة «قوص»، وكان كل ما يجبى للمعبد كنت أنا الكاهن «الذي يتسلم» كل شيء يدخل المعبد، والآن فإن أفراد أسرتي سيكونون من بعدي كهنة للإلهة «حتحور» سيدة «قوص» كما كنت، وإني سأذهب إلى الغرب الجميل رجلًا محترمًا تاركًا كل هذا في ذمة خَلَفِي من بعدي بالتساوي".