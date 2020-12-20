المشدد 15 سنة لمحامٍ بقنا زوّر أوراقًا رسمية

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة محامٍ بالسجن المشدد ١٥ سنة، لقيامه بتزوير مستندات رسمية والادعاء على ربة منزل بتبديد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.تعود أحداث القضية إلى يوم ٣ مايو ٢٠١٥، عندما تقدم "محمود ع م"، محامٍ، ببلاغ لمركز شرطة قنا، يتهم فيه سهام خليفة، ربة منزل، بتبديد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه حصلت عليها من موكله المدعو حسين محمد أحمد من محافظة أسوان.وتبين قيام المحامى بتزوير مستندات تثبت مديونية المتهمة، وكشفت التحقيقات عن أن المحامى استخدم توكيلا تم إلغاؤه منذ عام ٢٠٠٨، وشهد صاحب التوكيل المدعو حسين محمد أحمد بأنه ألغى التوكيل منذ عام ٢٠٠٨، وأكد عدم وجود أى مديونية على المتهمة.