ارتفاع إصابات كورونا في مالي لـ6164

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الأحد، تسجيل 44 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 6164 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان، بثته الإذاعة المالية، اليوم الأحد، إلى تعافي 25 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3798، فيما توفيت خمس حالات؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 220 حالة.