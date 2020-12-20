تامر حسني لـ«بيج رامي»: انتصارك شرف لكل مصري وعربي

هنأ النجم تامر حسني، البطل العالمي "بيج رامي" بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة "مستر أوليمبيا" الأولى عالميا في رياضة كمال الأجسام صباح اليوم.ونشر تامر صورتين لرامي الأولى من خسارته قبل 3 سنوات، والثانية بتاريخ اليوم وعلق عليها، "اللي فوق صورة البطل العالمي بيج رامي لما خسر في ٢٠١٧ هو فعلًا خسر بس معرفش اليأس ورجع اتمرن أكتر وعاند واجتهد وصبر وصمم إنه يروح تاني ويكسب ويبقى بطل العالم والأول والمنتصر".وأضاف تامر: "الصورة دي درس لكل حد حاسس إحباط ولكل حد فشل قبل كدا إن الأمل موجود بس انت خليك فولاذي بجد، خليك شخص مصمم على النجاح كلنا فشلنا 100 مرة بس إصرارنا على تحقيق أحلامنا كان أقوى من إحساسنا بحزن الفشل والله مش كلام وخلاص دي حقيقة والصورة دي درس عظيم لكل الناس، مبروك يا بطل يا عالمي طبعًا انتصارك دا شرف لكل مصري وعربي وإن شاء الله الإعلام المصري يديله حقه كما ينبغي".