انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال كل مراحل انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي الجاري 2020 2021، والمتضمنة ارتداء الكمامات وتجنب التزاحم ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأفراد.وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن- اليوم الأحد 20 ديسمبر- شهد انطلاق انتخابات اتحاد طلاب الكليات والذي يشهد تنافس نحو 904 مرشحين تحت إشراف اللجنة العليا المختصة بالإشراف على مراحل الانتخابات المختلفة والإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتنسيق مع عمداء الكليات وإدارات رعاية الشباب الفرعية بها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم غدًا الإثنين 21 ديسمبر جولة الإعادة في حال تساوي الأصوات.وأكد الدكتور شحاتة غريب اتخاذ كل الإجراءات لتهيئة مناخ من الديمقراطية خلال مراحل الانتخابات المختلفة وفي أجواء من النزاهة والحيادية تشجع الطلاب على المشاركة الإيجابية في الترشح أو التصويت.