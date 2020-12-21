بعد الإشادة بها عالميًا.. كيف أسعدت «أطفال بلا مأوى» آلاف الأسر؟

نهاية يوليو الماضي انتشرت صور لطفل يدعى "زياد. ع" يتخذ من إحدى الكباري بمدينة أسيوط سقفًا يستظل به، وحصدت تعاطف الآلاف مع "زياد" الذي كان مصابًا بمرض جلدي، كاد أن يفتك بكامل الطبقة الخارجية لجسمه حتى إنه بات لا يطيق ملامسة الملابس لجسده الهزيل.فريق أطفال بلا مأوى في أسيوط كان له استجابة فورية لإنقاذ حالة "زياد"، حاول الاستفادة من تواجدهم لانتشاله فاستعانوا به، كي يرشدهم لأماكن أقران له يستحقون العون.جهود الحملة لا تتوقف عند أخذه من الشارع، فما يعنيهم في المقام الأول أسباب اتخاذه من الشارع ملجأ له، لحل أزمته إذا أمكن سواء كانت مشكلة أسرية أو اقتصادية، وإن فشلوا في مسعاهم يقوموا على الفور بالتعامل مع الابن وعقد جلسة لدراسة حالته والتعرف على ظروف الابن، وإقناع الطفل بمخاطر الشارع وضرورة الالتحاق بدار رعاية واستكمال دراسته، واصطحبوه بعد ذلك لوحدة الرعاية الشاملة بأسيوط.حملة " أطفال بلا مأوى" لم تستهدف فقط على مدار أربعة أعوام - مدة عملها - حالة زياد، لكن تهدف المبادرة المسئول عن تنفيذها والإشراف على رعاية الأطفال، حماية 80% من الأطفال بلا مأوى بتقديم خدمات التأهيل والإعاشة لهم ودمج 60% منهم في الأسر أو دور الرعاية مع تقليل تسرب للشارع بنسبة 60%، وفي خلال تلك الفترة بلغ عدد الأطفال بلا مأوى المستفيدين منها (12.772) طفل من إجمالي 16.019 طفل أي ما يعادل حوالي 80% من حجم الظاهرة.تحقيق المبادرة لتلك الأرقام الناجحة في إنقاذ الطفل وتكريمه بإعطائه حقه بحياة كريمة جعلها تحظى بإشادة مؤسسية ودولية كبيرة، لذا شاركت مصر بتجربتها الناجحة في المؤتمر الإقليمي بعنوان «عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي نظمته منظمة العمل الدولية حتى تنهجها الدول الأخرى.الاستفادة من المبادرة لا تقتصر على إيواء الأطفال المشردين، ولا حماية الطفل من التسرب عن طريق علاج مشكلاته الاجتماعية والأسرية لدمجه مرة أخرى في أسرته وضمان سلامته حتى البلوغ، من بين هؤلاء كان "ا. ع" - أحد الأطفال منحرفي السلوك الذين استفادوا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتضامن-، فبعد بلوغه سن العاشرة، تسبب في إثارة العديد من المشكلات لذويه داخل المنزل بدايةً من الاعتراض بشكل قاسي على كل شيء يأمرونه به، وصولًا للهروب من البيت بالساعات بهدف الامتناع عن الدراسة والذهاب إلى اللعب برفقة أصدقاء السوء الذين تعرفوا عليه من خلال المدرسة وكانوا سببًا ضياعه.حاول ذويه في البداية السيطرة على الأمر بعدة طرق مختلفة، أولهم حبسه في المنزل ومعاقبته بأشد الطرق، ثم حاولوا بتجربة أخرى وهي عرضه على طبيب نفسي كان يعلم كل شيء حول الطفل، كونه أحد أقاربهم، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل الذريع، ففي خلال ثلاث سنوات اختلق الطفل مشكلات عديدة كان يعود أثرها على والده بشكل كامل.وفي الوقت الذي بلغ فيه الطفل ١٥ عامًا، كان قد بدأ تعاطي المخدرات، ما ظهر نتيجته على سلوكه المتوحش في تصرفاته المنحرفة التي تعدت على القانون أحيانًا، وهنا يأس ذويه من السيطرة على الأمر، لذا لم يجدوا سوى حل واحد فقط بعد استشارة العديد من ما حولهم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فقدان طفلهم الصغير الذي انجرف وراء أصدقاءه وممارستهم غير الأخلاقية.قال والد الطفل الذي يقطن في مدينة المحلة الكبرى ورفض ذكر اسمه، حفاظًا على سمعته من الوصم المجتمعي لـ"الدستور": "لما بدأت أعراض المخدرات تظهر على ابني كان لازم أدخله دار تعديل سلوك وتأهيل نفسي، وروحت لمؤسسة رعاية اجتماعية لتأهيل الأطفال منحرفي السلوك تحت الـ١٨عامًا".أضاف: "خضع ابني للعلاج النفسي داخل المؤسسة لمدة تجاوزت ٤ أشهر من الجلسات اليومية المصحوبة بالعلاج المتعلق بإدمانه للمخدرات، ومن جانب آخر تأهيله نفسيًا لتعديل سلوكه المتوحش الذي كان غارزًا بداخله، وكان هناك أيضًا جلسات أخرى خاصة بذوي الطفل من حين لآخر، لحثهم على الأساليب التربوية الصحيحة ومتابعة حالة الطفل التي ظهر عليها التحسن الشديد بعد وقت قصير".خرج الطفل من الدار شخص آخر، حاول مجتهدًا تحسين الانطباع الذي بدر عنه في السنوات الأخيرة، وأصبح باحثًا على طريق الخير فقط من خلال المواظبة على الصلاة والانتظام في الدراسة والمشاركة في جمعيات خيرية لمساعدة المحتاجين وإرشاد الضالين للطريق الصحيح بناءً على تجربته الشخصية، بل يعمل أيضًا في أوقات فراغه برفقة والده في المصنع الخاص به.ويذكر رامي الجبيلي المسئول عن إطلاق صفحة أطفال مفقودة، الرائدة في التبليغ عن الأطفال وارجاعهم لذويهم، أن النجاح في تلك المبادرة يعود للتعاون في الحملة فرق أطفال بلا مأوى السبع عشرة المتنقلة المنتشرة مع فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسة «معانا لإنقاذ الإنسان» لإدارة مشروع للرعاية الاجتماعية، مما ساعد حياة الكثيرين من تراب الشارع إلى ملاذ آمن يكفل لهم حياة كريمة، وأصبح لدينا مئات القصص الناجحة، ولم يقتصر الأمر على الأطفال فحاولت المبادرة مد العون لمساعدة الكبار والمشردين.